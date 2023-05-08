Соратник Навального Волков перечислил самые неудачные решения в своей «политической» карьере

Далее в списке неудач значилось прекращение работы ФБК в России. Сбежав в другие страны, «политики» потеряли много времени на переезды и перестройку работы. Этим Волков оправдал низкие показатели просмотров и количества подписчиков на медиаресурсах «релокантов».