Соратник Навального Волков перечислил самые неудачные решения в своей «политической» карьере

Бывший глава ФБК✱✱ (признан экстремистской организацией) Леонид Волков (признан иноагентом в РФ) рассказал в интервью Ирине Шихман✱ (признана иноагентом в РФ) для ее YouTube-канала о трех своих самых неудачных политических решениях.
В первую очередь соратник Алексея Навального✱✱✱ (включен в список террористов и экстремистов в РФ) вспомнил о так называемой Демократической коалиции, в которую входила также партия «ПАРНАС» Михаила Касьянова. Волков назвал ошибкой всю «историю с Демкоалицией».
«Мы недооценили проблемы с самим Касьяновым, и вообще не понимали, во что ввязываемся», — сказал он.
Далее в списке неудач значилось прекращение работы ФБК в России. Сбежав в другие страны, «политики» потеряли много времени на переезды и перестройку работы. Этим Волков оправдал низкие показатели просмотров и количества подписчиков на медиаресурсах «релокантов».
Третьей большой личной и политической ошибкой он назвал подписанное им письмо ЕС с прошением снять санкции с глав «Альфа-групп». Оправдание российских олигархов Волков назвал «попыткой поиграть в серого кардинала санкционной политики».
Ранее соратник Навального пожаловался на отсутствие прямой связи с блогером.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
- ✱✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
- ✱✱✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России