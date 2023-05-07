В акватории озера Байкал зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4 рядом с селом Оймур в Республике Бурятия. Землетрясение произошло непосредственно в акватории озера Байкал, передало региональное управление МЧС России.
Колебания земной поверхности начались в 22:07 по местному времени (17:07 по Москве). При этом толчки ощутили жители города Улан-Удэ и шести муниципальных образований, включая Иволгинский и Прибайкальский.
«Эпицентр находился в 22 км северо-западнее от населенного пункта Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о гибели одного человека в результате землетрясения в японской префектуре Исикава. Более того, 33 гражданина получили травмы различной степени тяжести.