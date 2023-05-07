Иноагент Леонид Волков признался, что ФБК собирает деньги с пожилых американцев

Леонид Волков✱ (признан иноагентом в РФ) дал интервью YouTube-каналу «А поговорить?». В беседе с Ириной Шихман✱ (признана иноагентом в РФ) он не постеснялся рассказать, что ФБК✱✱ (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) собирает деньги с пожилых американцев.
Иноагент начал рассказ об источниках финансирования с жалоб на падение объема «пожертвований», некогда поступавших через краудфандинг. В сложившейся ситуации НКО даже нацелилась на «обучение» людей, чтобы те отдавали организации свои средства в криптовалюте.
Волков также признался, что ФБК проводит в США «фандрайзинговые мероприятия». Причем, по его же словам, организация использует пожилых американцев.
«Мы приезжаем, проводим какой-то типа ужин, рассказываем каким-то крупным индивидуальным донорам, пожилым американцам про то, что мы делаем», — заявил иноагент.
Среди «сторонников» экстремистской организации Волков также назвал людей с биографией «успешного инвестора из Кремниевой долины».
Министерство юстиции России ранее расширило список иноагентов. В перечень попали сразу несколько лиц, связанных с ФБК.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
- ✱✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация