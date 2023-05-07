Иноагент Леонид Волков признался, что ФБК собирает деньги с пожилых американцев

Иноагент начал рассказ об источниках финансирования с жалоб на падение объема «пожертвований», некогда поступавших через краудфандинг. В сложившейся ситуации НКО даже нацелилась на «обучение» людей, чтобы те отдавали организации свои средства в криптовалюте.