Руководство мэрии Оренбурга заподозрили в халатности после падения карусели

В субботу, 6 мая в парке «Оренпарк» карусель «Вихрь» в запущенном виде обрушилась с людьми. По сведениям Минздрава региона, пострадали 19 человек, 11 госпитализировали, остальные проходят лечение амбулаторно. В крайне тяжелом состоянии находится девушка в возрасте 27 лет, в тяжелом – 10-летняя девочка. ЧП произошло из-за нарушения в работе механизма.