Руководство мэрии Оренбурга заподозрили в халатности после падения карусели

В прокуратуре Оренбургской области сообщили о том, что в отношении руководства мэрии Оренбурга возбудили уголовное дело о халатности после обрушения карусели с людьми.
В субботу, 6 мая в парке «Оренпарк» карусель «Вихрь» в запущенном виде обрушилась с людьми. По сведениям Минздрава региона, пострадали 19 человек, 11 госпитализировали, остальные проходят лечение амбулаторно. В крайне тяжелом состоянии находится девушка в возрасте 27 лет, в тяжелом – 10-летняя девочка. ЧП произошло из-за нарушения в работе механизма.
Сегодня следователи сообщили, что в отношении должностных лиц мэрии Оренбурга возбуждено дело о халатности. Прокурор области Руслан Медведев поручил провести проверки в сфере развлекательных услуг на всей территории субъекта.
Ранее Дни.ру сообщал, что в Москве неизвестная женщина отнесла в полицейский участок куртку, набитую деньгами. Сумма спрятанных средств превысила 200 тысяч рублей.