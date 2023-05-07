Соловьев заявил, что президент Украины Зеленский дал личное распоряжение о его ликвидации

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что украинские спецслужбы готовили покушение на него. Об этом он рассказал в документальном фильме «За летной».
Соловьев отметил, что в начале спецоперации ему позвонил президент России Владимир Путин и сообщил, что группировка из шести человек планировала ликвидировать журналиста. Он отметил, что тут же позвонил матери и предупредил о покушении.
«В своем кокаиновом угаре он (президент Украины Владимир Зеленский) посмотрел одну из моих программ и отдал приказ меня убить. Я это знаю доподлинно», — заявил Соловьев.
Телеведущий добавил, что исполнители убийства должны быть очень «серьезные». Однако российские силовики оказались серьезнее, помешав этому, указал Соловьев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ФСБ активно препятствует проведению терактов в России. В качестве примера он привел сорванные попытки покушения на журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и других.