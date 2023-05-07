Шесть человек погибли при обрушении алмазной шахты в центральной части ДРК

Так, недавно группа наемников из Чада и Судана стала жертвами обрушения золотого рудника в районе центральноафриканского города Батангафо. Бандиты искали полезные ископаемые на большой глубине, когда вход в шахту завалило камнями. В результате 13 человек скончались от недостатки кислорода.