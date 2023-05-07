Шесть человек погибли при обрушении алмазной шахты в центральной части ДРК

Киншаса, 7 мая. Шесть человек погибли в результате обрушения алмазной шахты в Касаи, центральной провинции Демократической Республики Конго. Число жертв озвучил вице-губернатор региона Гастон Нколе.
Погибшие занимались нелегальной добычей алмазов в районе Дибоко, где подобная деятельность запрещена законом из соображений безопасности. Несанкционированные копатели проникали на месторождение исключительно по ночам.
Несчастные случаи в шахтах не являются редкостью в африканских странах. Тысячи плохо оснащенных и необученных шахтеров с самодельными инструментами постоянно спускаются под землю в поисках алмазов, золота и драгоценных минералов, которыми богат Черный континент.
Так, недавно группа наемников из Чада и Судана стала жертвами обрушения золотого рудника в районе центральноафриканского города Батангафо. Бандиты искали полезные ископаемые на большой глубине, когда вход в шахту завалило камнями. В результате 13 человек скончались от недостатки кислорода.