Слова руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова об убийствах россиян являются свидетельством того, что США финансируют международных террористов.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, Буданов нанес удар в спину своим западным покровителям, когда заявил в эфире Yahoo News, что Киев будет убивать россиян по всем миру.
«Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм», — подчеркнула Захарова.
Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал главу Гур Украины за организацию терактов на территории России.