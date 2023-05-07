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Мария Захарова обвинила Вашингтон в финансировании терроризма после слов главы ГУР об убийствах россиян

Политика
Мария Захарова обвинила Вашингтон в финансировании терроризма после слов главы ГУР об убийствах россиян

Слова руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова об убийствах россиян являются свидетельством того, что США финансируют международных террористов.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, Буданов нанес удар в спину своим западным покровителям, когда заявил в эфире Yahoo News, что Киев будет убивать россиян по всем миру.

«Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм», — подчеркнула Захарова.

Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал главу Гур Украины за организацию терактов на территории России.
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