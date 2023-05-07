Актриса Любовь Руденко назвала дикостью смерть звезды «Убойной силы» Александра Тютрюмова

Подруга звезды сериала «Убойная сила» Александра Тютрюмова актриса Любовь Руденко заявила, что артист никогда не жаловался на здоровье. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Руденко отметила, что Тютрюмов всегда был в хорошем настроении и активно проводил время. У него было много планов на жизнь, указала она.
«Дикость какая-то. Сейчас очень многие люди уходят резко: раз и все. Очень многие», — заявила она.
По словам Руденко, сейчас многим сложно понять, что происходит с организмом и здоровьем. Многие не лечатся и не обращают внимания, заявила она.
Ранее дочь актера из «Убойной силы» Тютрюмова подтвердила причину смерти артиста. По ее словам, он умер от воспалительного процесса в организме.