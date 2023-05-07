События в авиации за 30 апреля – 6 мая: крушение F-16 ВВС США, в России введены запреты на полеты БПЛА

Кроме того, немалое количество Airbus A320neo просто не могут подняться в воздух из-за проблем с турбовентиляторными двигателями с редукторным приводом PW-1100G (GTF). По сведениям самой компании, она была вынуждена остановить эксплуатацию не менее 35 таких лайнеров.