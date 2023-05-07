События в авиации за 30 апреля – 6 мая: крушение F-16 ВВС США, в России введены запреты на полеты БПЛА

Дайджест новостей за период с 30 апреля по 6 мая 2023 года.
Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира авиации за минувшие дни.
Военная авиация
Возвращение из украинского плена российских летчиков
В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность.
Сейчас освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Все трое были сбиты над вражеской территорией больше года назад. Переговоры об их освобождении шли многие месяцы, однако каждый раз обмен срывался. По некоторым данным, в руках у Киева больше нет ни одного российского летчика.
В обмен на трех военнослужащих наша сторона выдала 45 бойцов Вооруженных сил Украины, сдавшихся на мариупольской «Азовстали». Среди них 35 рядовых и сержантов, а также 10 офицеров.
Украина подписала контракты с компанией Baykar
Киев подписал три новых соглашения с турецкой компанией Baykar. Об этом сообщил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.
Он рассказал, что эти договоры обеспечат экспортную выручку для бюджета и оружие нового поколения для армии.
По данным пресс-службы ведомства, подписание контрактов состоялось с двумя украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках международной выставки авиационной и авиакосмической техники Teknofest 2023.
ФСБ заявила о предотвращении атаки украинских дронов на военный аэродром Северный
Сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли попытку диверсии с применением дронов, начиненных взрывчаткой, на аэродроме в Ивановской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Как уточняется, объектами диверсии должны были стать самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.
По данным ЦОС, в ходе оперативно-разыскных мероприятий была выявлена диверсионная группа, которую координировало ГУР Минобороны Украины. Доставить взрывные устройства в Россию планировали на легкомоторном самолете «Аэропракт-А 32» из села Блистова Черниговской области.
За полетом самолета следили и после приземления в Тульской области пилота и диверсантов, завербованных украинским ГУР, задержали в момент передачи средств поражения. Сейчас ведется розыск других злоумышленников, расследование продолжается.
KAI увеличивает темпы производства
Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) ведет работы по удвоению объемов производства самолетов серии Т-50/FA-50 на своем предприятии в Сачхоне. К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию две новые сборочные линии.
Такое решение последовало за заключением в течение последнего года контрактов на поставку 48 единиц авиатехники данной модели Польше и 18 — Малайзии. Кроме того, компания не оставляет надежды пробиться на рынок США.
BIRD AeroSystem оснастила системами AMPS Ми-171Ш ВВС Чехии
Израильская компания BIRD AeroSystem объявила о завершении очередного контракта на оснащение системами самообороны AMPS вертолетов Ми-171Ш Военно-воздушных сил Чехии.
Бортовой противоракетный комплекс AMPS (Airborne Missile Protection Systems) включает в себя датчики подтверждения приближения ракеты MACS (Missile Approach Confirmation Sensor) и радиолокационную оптико-электронную систему самозащиты SPREOS (Self Protection Radar Electro-Optic System) с DIRCM (Directed Infra-Red Counter-Measures) для противодействия боеприпасам с инфракрасными головками самонаведения.
Комплект оборудования предназначен для автоматического обнаружения, проверки и отражения атак ракет класса «земля — воздух» за счет эффективного использования ложных целей и системы DIRCM.
На данный момент Чешская Республика эксплуатирует 17 вертолетов Ми-171Ш, которые планируется вывести из состава ВВС только к 2045 году.
Успехи иранского самолета Simorgh
Военно-транспортный самолет Simorgh завершил первые рулежные испытания. Ожидается, что дебютный вылет он совершит к июню этого года.
Летательный аппарат является военно-транспортной модификацией совместного проекта Ирана и КБ Антонова IrAn-140T. Данный самолет Тегеран впервые показал в 2021 году.
Очередной истребитель F-35A для ВВС Дании
Минобороны Дании объявило о прибытии 1 мая с предприятия Lockheed Martin на авиабазу ВВС США Льюк (штат Аризона) седьмого заказанного истребителя F-35A Lightning II.
До конца лета самолет с бортовым номером L-007 будет применяться на базе в Соединенных Штатах для обучения личного состава датских ВВС наряду с шестью ранее полученными истребителями, после чего до конца 2023 года будет передислоцирован непосредственно заказчику.
Визуально седьмой истребитель немного отличается от остальных шести. На его хвостовом оперении нанесен символ 727-й эскадрильи с изображением молота скандинавского бога Тора.
Чехия получит еще несколько американских вертолетов
Агентство Министерства обороны США по военному сотрудничеству 3 мая 2023 года направило конгрессу уведомление о возможной продаже Чехии шести боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper и двух многоцелевых Bell UH-1Y Venom после их ремонта и модернизации.
Данная продажа уже одобрена Государственным департаментом. Общая стоимость предполагаемой поставки может достигать 650 млн долларов, включая пакеты обучения летного состава и технической поддержки, но без ракетного вооружения.
ВВС США заменят разведывательные U-2 и RQ-4 спутниками
Военно-воздушные силы США планируют отказаться от высотных самолетов-разведчиков U-2 и разведывательных беспилотных летательных аппаратов RQ-4 в пользу спутников. Об этом пишет Defense News.
Издание ссылается на проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2024 финансовый год, в котором отмечается, что U-2 и RQ-4 будут заменены спутниками, способными предоставлять аналогичные изображения земной поверхности. Списать беспилотники планируется в 2024-м, а U-2 в 2026-м.
В настоящее время ВВС США располагают 27 разведывательными самолетами данного типа, которые, помимо основных задач, используются в качестве испытательных стендов для отработки современных технологий разведки и связи.
Турецкий истребитель получил официальное название
Официальное название турецкого национального истребителя, ранее назвавшегося TF-X, было объявлено 1 мая.
В Стамбуле первый построенный прототип был представлен сотрудникам Turkish Aerospace Industries и членам их семей с названием KAAN (Хан), нанесенным на самолет.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был приглашен посидеть в кабине пилота и позже оставил автограф на фюзеляже летательного аппарата.
Бразилия получила новые самолеты
Еще два новых одноместных истребителя JAS-39E Gripen производства группы Saab AB прибыли в Бразилию 4 мая 2023 года из Швеции морским транспортом.
Они были доставлены в аэропорт Навегантис 6 мая, а оттуда сначала должны самостоятельно перелететь на предприятие бразильской компании Embraer в Гавиан-Пейщоту, а затем к месту постоянного базирования — на авиабазу Анаполис близ столицы страны.
Теперь ВВС Бразилии имеют 7 JAS-39E Gripen с местным официальным обозначением F-39E.
В октябре 2014 года южноамериканское государство подписало контракт стоимостью 5,44 млрд долларов на производство и поставку 36 самолетов Gripen NG. В это число вошли как 28 одноместных истребителей JAS-39E, так и восемь двухместных JAS-39F.
Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее
Самолет, который был приписан к 8-му истребительному авиакрылу, потерпел крушение в сельскохозяйственном районе недалеко от авиабазы Осан примерно в 9:45 по местному времени, сообщило американское командование ВВС.
По словам военных, пилот благополучно катапультировался и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. В результате инцидента мирные жители не пострадали. На тушение возникшего возгорания была направлена местная пожарная служба.
По словам американских военных, пилот F-16 выполнял обычный тренировочный полет. Сейчас продолжается расследование произошедшего. Авиабаза Осан — ближайший к Северной Корее объект ВВС США, расположенный примерно в 64 км от ее границы.
Гражданская авиация
Turkish Airlines закажет новые самолеты
Национальный перевозчик Турции Turkish Airlines готовится заказать от 200 до 300 авиалайнеров у Airbus и Boeing до 2033 года.
Заместитель председателя совета директоров Мурат Сахар объявил, что начались исследования по поиску более оптимальных моделей для расширения флота компании.
Перевозчик может приобрести узкофюзеляжные Boeing 737MAX, Airbus A320neo и/или Airbus A220. Среди широкофюзеляжной категории предпочтение будет отдаваться Boeing 787, Airbus A350 и Boeing 777X.
В РФ введены запреты на полеты беспилотников
По данным из открытых источников на 5 мая полеты БПЛА были запрещены в 66 из 89 регионах РФ.
Ограничения на полеты дронов ввели практически все субъекты России. Впоследствии их список был еще более дополнен.
Поводом для этого послужила имевшая место 3 мая попытка украинской стороны нанести удар БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. В тот же день на территории столицы ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов за исключением тех, что используются по решению органов госвласти. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Air Algerie объявила о планах по модернизации флота
Алжирская авиакомпания Air Algerie объявила о планах по приобретению новых самолетов и модернизации своего воздушного флота. Данный проект сочетает в себе как прямые покупки, так и лизинговые соглашения.
Перевозчик рассматривает воздушные суда производства Boeing и Airbus. Важно отметить, что это является приглашением к участию в торгах, а не прямым заказом.
Что касается лизинговой части, то Air Algerie хочет арендовать четыре лайнера: Airbus A330-200/300 и два A330-900neo, а также два Boeing 737-800 и еще два 737 MAX 9.
Планы по приобретению авиалайнеров у компании более масштабные. По узкофюзеляжному флоту алжирцы отдают предпочтение американскому Boeing и намерены приобрести восемь 737 MAX 9. Что касается широкофюзеляжных самолетов, то здесь вотчина европейского Airbus: авиакомпания желает купить пять A330-900neo и два A350-1000.
Заинтересованные стороны должны подать соответствующие заявки на участие в торгах до 22 мая 2023 года.
Стоимость авиабилетов по России летом 2023 года вырастет на 10%
По прогнозу ФАС, цена авиаперевозок по стране летом увеличится на 10%. У Росстата этот показатель выше, заявил во вторник, 2 мая, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Министр подчеркнул, что порядка половины стоимости турпоездки составляет транспорт, поэтому особое внимание уделяется транспортной доступности курортов. Он напомнил, что спрос на поездки по России, по прогнозу Минэкономразвития, вырастет летом не менее, чем на 5%, соответственно увеличится и объем авиаперевозок.
Перевозчик Go First заявил о банкротстве
Индийский лоукост Go First сообщил, что подал заявление о несостоятельности в Национальный суд по корпоративному праву. Перевозчик также отменил все рейсы, которые были запланированы на 3 и 4 мая.
Авиакомпания находится в тяжелейшем экономическом положении. Организация даже оплачивала топливо поставщикам непосредственно перед заправкой самолета.
Кроме того, немалое количество Airbus A320neo просто не могут подняться в воздух из-за проблем с турбовентиляторными двигателями с редукторным приводом PW-1100G (GTF). По сведениям самой компании, она была вынуждена остановить эксплуатацию не менее 35 таких лайнеров.
Go First даже намеревалась подать в суд на Raytheon Technologies, которая владеет производителем двигателей Pratt & Whitney.
Из-за проблем с двигателями Lufthansa Group приостанавливает эксплуатацию Airbus A220 авиакомпании SWISS
Lufthansa Group временно приостановила полеты трети парка самолетов Airbus A220 своей дочерней авиакомпании SWISS из-за неполадок с двигателями Pratt & Whitney (PW). Это в очередной раз подчеркивает проблемы производства силовых агрегатов, с которыми столкнулось множество авиакомпаний по всему миру сразу на нескольких типах лайнеров Airbus (A220, A320neo), а также самолетов Embraer.
Кроме того, Lufthansa приостановила эксплуатацию трех A320neo. Все они находятся на хранении в Берлине с января–февраля этого года. Они также оснащены модификацией двигателей PW1000G.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Крылья войны», чтобы быть в курсе новостей из мира военной авиации.