В Иране заявили об удвоении экспорта нефти после прихода к власти Эбрахима Раиси

Основным потребителем энергетического сырья, добываемого в стране, является Китай.
Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжасте-Мехр заявил, что экспорт нефти из страны удвоился при администрации президента Эбрахима Раиси, несмотря на западные санкции, введенные против республики.
Данный факт он констатировал в ходе визита на остров Харк, где происходила экспертная встреча директоров местной нефтедобывающей компании. Ходжасте-Мехр уделил особое внимание обсуждению путей развития добывающей отрасли.
«С географической точки зрения остров Харк считается (одним из) самых важных нефтяных терминалов в мире, и он должен управляться в соответствии с мировыми стандартами», — сказал он.
К числу приоритетных шагов глава NIOC отнес развитие систем пожаротушения, базовый ремонт и техническое обслуживание нефтехранилищ, обновление систем учета углеводородов, строительство новых резервуаров емкостью четыре миллиона баррелей на острове Харк, 10 миллионов в Джаске и полмиллиона в Тегеране.