В Иране заявили об удвоении экспорта нефти после прихода к власти Эбрахима Раиси

К числу приоритетных шагов глава NIOC отнес развитие систем пожаротушения, базовый ремонт и техническое обслуживание нефтехранилищ, обновление систем учета углеводородов, строительство новых резервуаров емкостью четыре миллиона баррелей на острове Харк, 10 миллионов в Джаске и полмиллиона в Тегеране.