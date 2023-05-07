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Митинг в поддержку Эрдогана в Стамбуле собрал 1,7 миллиона человек

Политика
Митинг в поддержку Эрдогана в Стамбуле собрал 1,7 миллиона человек

Митинг в поддержку действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле собрал 1,7 миллиона человек. Об этом сообщил сам глава государства.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы 14 мая. Основным его оппонентом является кандидат от «Республиканского альянса» Кемаль Кылычдароглу.

«Мне только что сообщили, что в митинге принимает участие 1 миллион 700 тысяч человек, это официальные показатели», — сказал Эрдоган.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерение оппозиции ввести санкции против России несет огромные риски для страны. В частности, могут пострадать энергетический и экономический сектора.
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