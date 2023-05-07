Артист Виктор Бычков рассказал, как его мама прожила на четыре года дольше благодаря помощи Александра Тютрюмова

— Никогда. Даже если что-то было, к примеру, он морщился, но ничего не говорил. Он все время шутил. У него была позиция — никого не напрягать, все должно быть задорно и с песнями. Он был эпикуреец, Портос, называйте как угодно. Это был организатор веселого досуга. Он считал, что это самый правильный подход. Он очень ярко прожил последние 20 лет. Очень ярко. У меня такое ощущение, если бы мы с вами могли спросить: «Александр, вы много прожили перед последними 20 годами. Что бы вы выбрали из этих двух периодов?», я больше, чем на 100% уверен, что он выбрал бы последние 20 лет: он ярко горел, попал туда, где должен был быть. Я не встречал ни одного человека, который говорил бы о нем неуважительно и плохо. Даже если возникал какой-то конфликт, что случалось на моих глазах несколько раз, он не доводил ситуацию до абсурда. Понимаете, он был человеком, который умел разрешать безвыходные ситуации: был прекрасным политиком. Уверен, если бы он не пошел в кино, то мог бы стать великолепным политиком, потому что мог пойти на компромисс, не унижая ни других, ни себя, и не идя по головам.