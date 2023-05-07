Российская теннисистка Самсонова призналась, что 90% коллег с Украины отказываются здороваться с ней

Большая часть украинских теннисистов не хотят здороваться с россиянкой Людмилой Самсоновой. Об этом журналистам рассказала сама спортсменка.
По ее словам, от приветствия отказываются около 90 процентов представителей Киева. На этом фоне девушка заявила, что спорт должен существовать вне политики.
«В конце концов, мы же люди и только игроки, а я и многие другие российские теннисисты не живут в России», — передал слова Самсоновой портал sportface.it.
При этом она призналась, что не винит украинских коллег за их поведение. Также девушка напомнила, как атлеты обращались в международную федерацию с различными инициативами и не были услышаны.
Главным образом речь идет о предложениях, касающихся объединения народов через спорт. Однако руководство WTA и ATP из раза в раз отклоняло соответствующие идеи.
В конце Самсонова указала, что в прошлом представляла Италию на крупных турнирах. Однако тогда на нее оказывали большое давление, из-за чего теннисистка решила сменить спортивное гражданство.
«Когда это произошло, я сбросила этот груз, и это мне очень помогло», — резюмировала она.
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