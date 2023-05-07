Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как определить заводской дефект в новой покрышке

Как определить такой производственный брак, как расслоение резины в автошине, рассказал ФАН автоэксперт, начальник учебного центра безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Владимир Сажин.
«Визуально это можно определить, если есть какие-то трещины, неровности на покрышке сбоку. Либо это определяется уже на балансировочном станке — покрышка может оказаться неподдающейся балансировке», — рассказал эксперт.
Что же может предпринять водитель, который уже какое-то время ездил и лишь потом обнаружил расслоение резины?
«В любом случае производитель дает гарантию на колеса — на пробег. При покупке нужно узнать, какая именно гарантия. Обычно это 5000 километров. А некоторые производители колес, уже ушедшие с рынка, давали вообще пожизненную гарантию на боковые порезы. При покупке сохраните чек и предъявляйте претензии уже непосредственно в то место, где вы приобрели автошины», — посоветовал специалист по безопасности движения.
Что делать, если автовладельца при замене шины по гарантии пытаются убедить, будто он сам виновен в дефекте?
«При покупке товара в любом случае есть гарантия. Если мы покупаем, допустим, обувь, и у нее трескается подошва, мы эту обувь идем и отдаем производителю. И если производитель сомневается, назначает экспертизу. Конечно, если обувь не носить, она не будет трескаться — так и на покрышках если не ездить, они не будут изнашиваться, будут постоянно как новые», — отметил Владимир Сажин.
Невозможность балансировки тоже определяется сразу. А значит, сообщил автоэксперт, можно и сразу поехать в магазин, чтобы поменять бракованную резину.
«Это производственный брак: потому что если автошина не поддается балансировке — это проблема либо с диском, либо с самой покрышкой. Но если отдельно на балансировочной установке диск балансируется (то есть он не кривой), то, соответственно, проблема в покрышке», — подытожил собеседник ФАН.
Ранее ФАН рассказывал о гарантии на автопокрышки и признаках, что они имеют производственный дефект.