Соратник Навального Волков пожаловался на отсутствие прямой связи с блогером

Блогер Алексей Навальный✱✱ (внесен в список террористов и экстремистов в России), находящийся в тюрьме, имеет не так много способов связаться со своими коллегами, рассказал его соратник, бывший глава Фонда борьбы с коррупцией✱✱✱ (ФБК — организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена) Леонид Волков✱ (признан иноагентом в РФ).
В беседе с Ириной Шихман✱ (признана иноагентом в РФ) Волков рассказал, что большую часть информации он получает и передает Навальному через адвокатов, которые его защищают.
«Основной канал связи — это адвокаты, которые его видят в судах и во время свиданий и могут запомнить что-то, что он (Алексей Навальный. — Прим. ред.) им говорит», — сообщил Волков в эфире YouTube-канала «А поговорить?»
Также блогеру можно писать сообщения через сервис ФСИН «Зона Телеком», добавил Волков. Но, по его словам, эти письма попадают к адресату нерегулярно и подвергаются цензуре. При этом время на ответ у Навального строго ограничено, отметил бывший глава ФБК.
Ранее стало известно о возбуждении дела о терроризме в отношении осужденного. Блогеру было предписано ознакомиться с материалами в срок до 5 мая.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
- ✱✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
- ✱✱✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация