Соратник Навального Волков пожаловался на отсутствие прямой связи с блогером

Блогер Алексей Навальный✱✱ (внесен в список террористов и экстремистов в России), находящийся в тюрьме, имеет не так много способов связаться со своими коллегами, рассказал его соратник, бывший глава Фонда борьбы с коррупцией✱✱✱ (ФБК — организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена) Леонид Волков✱ (признан иноагентом в РФ).