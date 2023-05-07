Глава минфина США Йеллен предупредила о риске конституционного кризиса в стране

США рискуют столкнуться с конституционным кризисом, если президент страны Джо Байден решит воспользоваться поправкой, позволяющей избежать дефолта в обход позиции конгресса. Таким мнением поделилась глава американского минфина Джанет Йеллен.
Чиновник пояснила, что может произойти, если конгресс Соединенных Штатов «провалится в своей ответственности» и не повысит потолок госдолга. По ее словам, в такой ситуации хороших вариантов для американской стороны попросту не будет, передает ABC News.
Пользователи Twitter ранее услышали в интервью телеканалу MSNBC неразборчивую речь Джо Байдена и были ошеломлены. Некоторые из них даже испугались за его здоровье. Президент США разговаривал невнятно — его бессвязные слова невозможно было разобрать.
Вместе с тем, в Белом доме предупредили, что дефолт может привести к снижению ВВП на 6,1% и утрате 8,3 млн рабочих мест, пишет INFOX.