«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на предстоящий матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 18:00.
Капитан красно-белых Георгий Джикия останется на скамье запасных. Игрок получил серьезную травму в прошлом матче с «Ростовым» и пропустит предстоящий матч с командой Сергея Семака.
Стартовый состав «Зенита»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком и Матео Кассьерра.
Стартовый состав «Спартака»: Александр Селихов, Никита Чернов, Томаш Тавареш, Алексис Дуарте, Роман Зобнин, Антон Зиньковский, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс, Квинси Промес, Александр Соболев и Кейта Бальде.
На данный момент «Зенит» с 61 очком расположился на первой строчке турнирной таблицы РПЛ и может досрочно стать чемпионом России. «Спартак» с 49 баллами идет на третьем месте.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что матч за Суперкубок России по футболу состоится 15 июля. Традиционно за трофей поспорят чемпион страны и обладатель Кубка России.