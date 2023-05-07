Гражданские силы Судана призвали ЛАГ остановить боевые действия в стране

Каир, 7 мая. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абдуль Гейт получил письмо от гражданских сил Судана, подписавших рамочное соглашение, пишут арабские СМИ.
Народные партии обратились к Абдуль Гейту с просьбой вмешаться в вооруженный конфликт между ВС республики и СБР, чтобы остановить войну.
«Гражданские силы попросили ЛАГ немедленно связаться с суданской армией и Силами быстрого реагирования, чтобы призвать их прекратить боевые действия в качестве ключевого приоритета, отвергая при этом внешнее вмешательство, которое способствует дальнейшему разжиганию войны или расширению ее масштабов», — сказал генсек.
Народные партии также обратились к Абдуль Гейту с просьбой поддержать переход к политическому процессу, который приведет к согласованию всех сторон в отношении новых конституционных механизмов и созданию гражданского правительства.
«Эта власть должна осуществлять программу реформ в течение короткого переходного периода, который приведет к всеобщим выборам и получению арабской чрезвычайной помощи для преодоления гуманитарной катастрофы в Хартуме и за его пределами», — сказано в письме гражданских сил Судана.
Ранее стало известно, что перемирие между враждующими сторонами в Судане, предложенное Межправительственным органом по развитию восточноафриканских стран (МОВР), было сорвано.