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Гражданские силы Судана призвали ЛАГ остановить боевые действия в стране

Весь мир
Гражданские силы Судана призвали ЛАГ остановить боевые действия в стране

Каир, 7 мая. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абдуль Гейт получил письмо от гражданских сил Судана, подписавших рамочное соглашение, пишут арабские СМИ.

Народные партии обратились к Абдуль Гейту с просьбой вмешаться в вооруженный конфликт между ВС республики и СБР, чтобы остановить войну.

«Гражданские силы попросили ЛАГ немедленно связаться с суданской армией и Силами быстрого реагирования, чтобы призвать их прекратить боевые действия в качестве ключевого приоритета, отвергая при этом внешнее вмешательство, которое способствует дальнейшему разжиганию войны или расширению ее масштабов», — сказал генсек.

Народные партии также обратились к Абдуль Гейту с просьбой поддержать переход к политическому процессу, который приведет к согласованию всех сторон в отношении новых конституционных механизмов и созданию гражданского правительства.

«Эта власть должна осуществлять программу реформ в течение короткого переходного периода, который приведет к всеобщим выборам и получению арабской чрезвычайной помощи для преодоления гуманитарной катастрофы в Хартуме и за его пределами», — сказано в письме гражданских сил Судана.

Ранее стало известно, что перемирие между враждующими сторонами в Судане, предложенное Межправительственным органом по развитию восточноафриканских стран (МОВР), было сорвано.
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