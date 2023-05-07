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Владимир Рогов призвал МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с Запорожской АЭС

Политика
Владимир Рогов призвал МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с Запорожской АЭС

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обратился к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Он сравнил заявления последнего с «ритуальными танцами» вокруг Запорожской АЭС и призвал их прекратить.

По словам Рогова, гендиректор МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность в чем-либо. При этом Гросси умалчивает, что единственная опасность для атомной электростанции исходит от Киева и ВСУ, передает РИА Новости.

Глава движения «Мы вместе с Россией» также не исключил, что режим Владимира Зеленского намерен устроить провокацию в отношении ЗАЭС. Причем МАГАТЭ в сложившейся ситуации пытается заблаговременно «создать себе алиби», добавил он.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии ранее заявил, что ситуация в районе Запорожской АЭС становится непредсказуемой и даже опасной.
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