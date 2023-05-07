В Подмосковье мужчине оторвало кисть из-за взрыва пиротехнического устройства

Во время похода в руках у отдыхающего сдетонировало неустановленное взрывное устройство. Мужчина лишился кисти руки и травмировал глаз. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, 34-летний Евгений с приятелем отправились в лес с палатками в район деревни Взгляднево под Сергиевым Посадом. Молодые люди разбили лагерь, приготовили еду и поужинали. В какой-то момент пострадавший пошел в палатку, тогда его друг и услышал хлопок.
Прибежав на звук, он обнаружил мужчину на земле с оторванной частью руки и поврежденным глазом. Несколько отдыхающих отнесли потерпевшего к дороге и вызвали скорую помощь.
По дороге в медучреждение Евгений рассказал, что взорвалось пиротехническое устройство, которое он смастерил сам, потому как увлекается химией. В настоящий момент молодой человек отходит от операции и пока не может прояснить ситуацию.
Известно, что «химик» уже отвечал перед законом за незаконный оборот сильнодействующих веществ.
Ранее 45-летний водитель забаррикадировался и погиб при взрыве в автомобиле «Нива» в Ейске.