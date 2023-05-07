В Московской области мать и 14-летняя дочь погибли из-за сгоревшей на сковороде еды

В поселке МИЗ в Можайском городском округе Московской области мать и дочь погибли в результате отравления продуктами горения из-за оставленной на плите сковороды, сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.
В результате происшествия погибли женщина с дочерью, а также был госпитализирован девятилетний мальчик с признаками отравления, отметили в ведомстве. Следов насильственной смерти на телах погибших обнаружено не было. Также эксперты не нашли признаков утечки газа в квартире, сообщили в прокуратуре.
По предварительной версии, причиной происшествия могло стать отравление токсичным дымом от оставленных на плите продуктов, добавили в управлении СК России по Московской области. В ведомстве добавили, что по итогам расследования и экспертиз будет внесено процессуальное решение.
Ранее издание A42.ru сообщало об отравлении пятерых учащихся школы в Ленинградской области. Журналисты писали, что ученица девятого класса распылила газовый баллончик.