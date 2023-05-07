В Московской области мать и 14-летняя дочь погибли из-за сгоревшей на сковороде еды

В результате происшествия погибли женщина с дочерью, а также был госпитализирован девятилетний мальчик с признаками отравления, отметили в ведомстве. Следов насильственной смерти на телах погибших обнаружено не было. Также эксперты не нашли признаков утечки газа в квартире, сообщили в прокуратуре.