Трехмесячный ребенок погиб в результате аварии с участием грузовика в Адыгее

Младенец погиб в результате автомобильной аварии с участием двух легковых машин и одной фуры в Адыгее. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону.
Как рассказали в ведомстве, транспортные средства столкнулись на участке трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский. По предварительным данным, виновником ДТП является 36-летний водитель ВАЗ-2113.
Машина, за рулем которой находился мужчина, выехала на встречную полосу и врезалась в Chevrolet. От удара иномарка отлетела в сторону, попав под колеса грузовика с полуприцепом.
«В результате ДТП трехмесячный мальчик, находившийся в салоне ВАЗа, от полученных травм скончался на месте», — указано в заявлении.
Более того, повреждения различной степени тяжести получили водитель и пассажир Chevrolet. Их доставили в одну из местных больниц, а правоохранители начали проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось о теплоходе «Илья Муромец», который сел на мель в акватории реки Волги в Нижегородской области. На борту корабля находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа.