В Италии прошла масштабная акция с призывом прекратить поставлять оружие Украине

Эстафета протянулась на четыре тысячи километров – от города Аоста на севере Италии до южного острова Лампедуза. В десятках городов из более 200 точек люди отправились в шествие. Поддержать акцию пришли также и общественные деятели, представители культурной элиты и некоторые бывшие и действующие парламентарии страны.