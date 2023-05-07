В Италии прошла масштабная акция с призывом прекратить поставлять оружие Украине

По всей Италии прошла масштабная акция «Эстафета во имя человечества» c призывом урегулировать конфликт на Украине и прекратить поставлять туда оружие, информирует ТАСС.
Эстафета протянулась на четыре тысячи километров – от города Аоста на севере Италии до южного острова Лампедуза. В десятках городов из более 200 точек люди отправились в шествие. Поддержать акцию пришли также и общественные деятели, представители культурной элиты и некоторые бывшие и действующие парламентарии страны.
Основной призыв, которые выкрикивали участвующие, заключался в требовании прекратить спонсорство военного конфликта, «который выгоден только США». Участвующие несли длинные флаги и мирную символику. Плакат к эстафете нарисовал итальянский карикатурист Вауро.
Автор идеи, известный журналист Микере Санторо считает эту акцию демонстрацией силы народа. Шествия позволят показать позицию итальянских граждан, которые отрицают любое насилие и призывают к прекращению огня.
В том числе, уточняет журналист, народ хочет, чтобы Италия вышла из любой деятельности, которая может привести к продолжению конфликта. Санторо отмечает, что кроме США в этой ситуации выгоду получить никто не сможет.
Напомним, что двумя неделями ранее в Италии начался сбор подписей за проведение референдума насчет прекращения поставок оружия на Украину. Для одобрения петиции необходимо собрать 500 тысяч подписей.
Ранее Дни.ру сообщал, что Италия пострадала из-за введенных санкций против России. В Риме впервые в истории пришлось созвать комиссию по росту цен на макароны.