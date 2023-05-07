Очередной американский наемник был ликвидирован в зоне спецоперации, сообщил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, бывший военный США Кристофер Кэмпбэлл участвовал в операциях на территории Ирака и Кувейта. С 2022 года американец воевал на стороне Украины.
Рогов также отметил, что наемник был женихом дочери украинского режиссера Олеся Санина. Вашингтон не станет эвакуировать тело погибшего, так как его невеста приняла решение похоронить его на оккупированной Киевом территории, добавил глава движения «Мы вместе с Россией».
Ранее политолог Николай Лагин сообщил ФАН, что удары по пунктам размещения иностранных наемников должны быть систематическими. Таким образом эксперт прокомментировал сообщение об уничтожении пункта дислокации инструкторов ВСУ в районе Лизуновки.