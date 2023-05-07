Владимир Рогов: очередной американский наемник ликвидирован на Украине

Рогов также отметил, что наемник был женихом дочери украинского режиссера Олеся Санина. Вашингтон не станет эвакуировать тело погибшего, так как его невеста приняла решение похоронить его на оккупированной Киевом территории, добавил глава движения «Мы вместе с Россией».