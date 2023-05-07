В Ярославле парад военной техники на День Победы пройдет в спальных районах города

Парад военной техники в честь Дня Победы впервые пройдет в спальных районах Ярославля. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что данное изменение позволит сделать мероприятие «по настоящему Народным». Техника, украшенная флагами, пройдет под музыку по всему городу, включая и спальные районы.
«Так жители смогут посмотреть парад в удобном для себя месте и не ездить специально в центр», — написал губернатор.
Также в областном правительстве уточнили, что традиционного парада в центре Ярославля не будет. Техника пройдет по городу с 9:00 до 12:00.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы. В этом году по Дворцовой площади впервые проедут ракетные комплексы «Бастион».