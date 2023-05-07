Ушел из жизни экс-гендиректор Санкт-Петербургской строительной корпорации Борис Суровцев

Ранее ушел из жизни российский актер Александр Тютрюмов, получивший известность благодаря роли подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила». На момент смерти ему было 64 года, сообщили в Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов РФ.