Ушел из жизни экс-гендиректор Санкт-Петербургской строительной корпорации Борис Суровцев

Экс-генеральный директор Санкт-Петербургской строительной корпорации Борис Суровцев умер в возрасте 87 лет. Дата и место похорон будут объявлены позднее.
Суровцев — известный ленинградский строитель, который трудился на благо Северной столицы. Он является автором свыше 120 научных публикаций, а также был членом Международной инженерной академии.
В разные годы Суровцев занимал должности замначальника Главленинградстроя, руководил Главным управлением капитального строительства, трудился заместителем председателя Ленстройкомитета и Исполкома Ленсовета. Наряду с этим, известный горожанин избирался председателем Петродворцового районного совета народных депутатов.
Ранее ушел из жизни российский актер Александр Тютрюмов, получивший известность благодаря роли подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила». На момент смерти ему было 64 года, сообщили в Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов РФ.