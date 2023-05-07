Пользователи Twitter ополчились против президента Украины Зеленского после угроз в адрес России

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении десятков военнопленных на родину. Соответствующий пост появился в социальных сетях политика.
При этом в тексте он пригрозил Москве, что скоро «вернется за остальными» солдатами. Однако пользователи платформы Twitter уличили главу государства во лжи.
«Хватит нести чушь и выпрашивать деньги. Если вы обратились к BlackRock, вы истощены. Вы проиграли. Время договориться о мире», — написал один из комментаторов.
«И Оскар получает...» — иронично добавил другой.
Кроме того, многие пользователи заявили об усталости от конфликта в Донбассе и призвали киевский режим организовать мирные переговоры. Также люди назвали Зеленского «больным» и «лжецом».
Накануне стало известно о возвращении троих российских летчиков из украинского плена. Об этом заявило министерство обороны страны, рассказав об угрожавшей пилотам смертельной опасности.