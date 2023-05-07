Жителей трех деревень в Курганской области эвакуируют из-за лесных пожаров

Жителей деревней Редькино, Плоская, Сладко-Карасинское, а также микрорайона Тополя и поселков Увал и Смолино в Курганской области начали эвакуировать из-за угрозы задымления от природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ведомство подчеркнуло, что сейчас под угрозой задымления находятся населенные пункты в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана. Тушение пожаров осложняется сильными порывами ветра и аномально жаркой погодой.
«В связи с угрозой задымления населенных пунктов в превентивных целях организована эвакуация жителей», — говорится в сообщении.
Ранее МЧС опубликовало кадры ликвидации сильного природного пожара в Курганской области. Отмечается, что температура в регионе достигает +28 градусов по цельсию.