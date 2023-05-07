Жителей трех деревень в Курганской области эвакуируют из-за лесных пожаров

Жителей деревней Редькино, Плоская, Сладко-Карасинское, а также микрорайона Тополя и поселков Увал и Смолино в Курганской области начали эвакуировать из-за угрозы задымления от природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.