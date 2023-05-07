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В двух районах Ленобласти за сутки нашли три человеческих черепа

Происшествия
В двух районах Ленобласти за сутки нашли три человеческих черепа

Во Всеволожском и Волховском районах Ленинградской области за сутки нашли три человеческих черепа. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

О первой ужасающей находке полицейским рассказал житель поселка Токсово. Он наткнулся на череп с отсутствующей нижней челюстью у входа в Кавголовский лесопарк. Следственная группа осмотрела останки и направила их в морг для установления возможных причин гибели.

Также 7 мая к правоохранителям обратился священнослужитель из села Колчаново. Он обнаружил два костных каркаса головы у разрушенной церкви Тихвинской иконы Божией Матери. Известно, что рядом с храмом расположено кладбище.

Ранее во время прогулки прохожий обнаружил человеческие кости в Троицком ручье на территории Александровского парка в Петергофе.
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