В двух районах Ленобласти за сутки нашли три человеческих черепа

Во Всеволожском и Волховском районах Ленинградской области за сутки нашли три человеческих черепа. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
О первой ужасающей находке полицейским рассказал житель поселка Токсово. Он наткнулся на череп с отсутствующей нижней челюстью у входа в Кавголовский лесопарк. Следственная группа осмотрела останки и направила их в морг для установления возможных причин гибели.
Также 7 мая к правоохранителям обратился священнослужитель из села Колчаново. Он обнаружил два костных каркаса головы у разрушенной церкви Тихвинской иконы Божией Матери. Известно, что рядом с храмом расположено кладбище.
Ранее во время прогулки прохожий обнаружил человеческие кости в Троицком ручье на территории Александровского парка в Петергофе.