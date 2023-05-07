В двух районах Ленобласти за сутки нашли три человеческих черепа

О первой ужасающей находке полицейским рассказал житель поселка Токсово. Он наткнулся на череп с отсутствующей нижней челюстью у входа в Кавголовский лесопарк. Следственная группа осмотрела останки и направила их в морг для установления возможных причин гибели.