Крупный пожар произошел в ЖК «Новое Очаково» на западе Москвы

Крупный пожар произошел в строящемся жилом комплексе «Новое Очаково» застройщика «Пик» на западе Москвы. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
Согласно предварительным данным, горит строительный мусор по адресу: улица Наташи Ковшовой, 17. Столб густого черного дыма видно за несколько километров от места возгорания.
Согласно данным столичного главка МЧС, пожар произошел на территории стройки. Площадь возгорания составляет около 40 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Москве на Ереванской улице начался сильный пожар в магазине и хостеле. Возникла угроза обрушения основной маршевой лестницы в здании.