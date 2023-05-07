Депутат Госдумы Александр Толмачев открыл Парту Героя в Щелкове

В лицее № 7 городского округа Щелково теперь есть уникальная парта — Парта Героя, посвященная летчику-космонавту Николаю Бударину. Депутат Государственной Думы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев принял участие в торжественной церемонии открытия Парты Героя.
Парта, на которой теперь размещены фотография, биография и история подвигов Николая Бударина, появилась в стенах именно лицея № 7 не случайно: почти полвека назад будущий космонавт трудился здесь лаборантом.
«Это лучший пример для ребят, которые сейчас учатся в лицее. Парта будет служить им напоминанием о подвигах земляка, вдохновлять на то, чтобы стремиться сделать для своего Отечества не меньше. Лицеисты, глядя на Парту Героя, понимают, что героический путь, который вел Николая Бударина к космическим высотам, начался в тех же стенах, где теперь учатся они, и, возможно, среди них тоже есть будущие Герои России, космонавты, ученые», — отметил Александр Толмачев.
Герой России, летчик-космонавт РФ Николай Бударин выполнил три космических полета, проведя вне Земли 444 суток. За его плечами — 8 выходов в открытый космос.
В Щелкове это уже четвертая Парта Героя. Александр Толмачев подчеркнул этот факт и отметил, как важно чтить и помнить своих героев.
«Наш округ богат именами настоящих Героев Отечества. Это и военнослужащие, и исследователи, и испытатели. Щелковские мальчишки и девчонки имеют уникальную возможность лично общаться с подлинными Героями, брать пример с лучших, учиться у них. Щелковская земля воспитала многих выдающихся людей, и, конечно, среди них много ветеранов Великой Отечественной войны. В эти майские предпраздничные дни перед Днем Победы мы чествуем тех, кому обязаны самой жизнью, преклоняемся перед их подвигом и берем пример истинного патриотизма, служения Родине», — отметил Толмачев.
Ранее вице-мэр города Новосибирска Анна Терешкова рассказала о том, что на домах столицы Сибири планируют разместить граффити с портретами космонавтки Анны Кикиной и ученого Юрия Кондратюка.