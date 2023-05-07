Покупка резины: ФАН узнал, при каких дефектах автомобильные шины можно заменить по гарантии

Многие автовладельцы не задумывались, что на приобретенные в магазинах новые шины распространятся гарантия — также как на любой другой товар. Можно быть водителем со стажем 15 лет и впервые услышать о такой гарантии. ФАН узнал, что именно гарантирует производитель авторезины.
Автовладелица Алла рассказала ФАН, что на 17-м году водительского стажа впервые услышала от продавца в магазине колес, что гарантия на приобретенный комплект авторезины составляет два года или 5000 км.
«До сих пор у меня даже мысли не возникало, что с новыми шинами может быть что-то не так. Раз в два-три года приходится покупать то пару, а то и комплект покрышек, но все время, что я за рулем, не догадывалась насчет гарантии. А тут задумалась», — рассказала собеседница ФАН.
Не ясно, что именно могло быть не так, и она, по неведению, не знала, что рискует. Как выяснил ФАН, у автошин могут быть заводские дефекты:
— расслоение резины;
— невозможность балансировки;
— покрышка не уплотняется на диске;
— колесо спускает.
Если все проблемы ограничиваются невозможностью балансировки, то лучше даже не ставить колесо, а сразу приобретенную шину привезти обратно в магазин и заменить. Остальные проблемы могут всплыть в процессе эксплуатации, и просто поменять уже вряд ли выйдет. Особенно по истечении 14 дней, положенных по закону. Скорее всего, магазин назначит экспертизу, чтобы убедиться, что дефект образовался не из-за неправильной эксплуатации. И чем дольше на бракованных колесах ездили, тем сложнее будет это доказать.
Впрочем, у компаний с именем и долгой историей, добиться компенсации или замены вполне реально. При покупке же шин на рынке, да еще без чека — практически невозможно.
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