Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Покупка резины: ФАН узнал, при каких дефектах автомобильные шины можно заменить по гарантии

Общество
Покупка резины: ФАН узнал, при каких дефектах автомобильные шины можно заменить по гарантии

Многие автовладельцы не задумывались, что на приобретенные в магазинах новые шины распространятся гарантия — также как на любой другой товар. Можно быть водителем со стажем 15 лет и впервые услышать о такой гарантии. ФАН узнал, что именно гарантирует производитель авторезины.

Автовладелица Алла рассказала ФАН, что на 17-м году водительского стажа впервые услышала от продавца в магазине колес, что гарантия на приобретенный комплект авторезины составляет два года или 5000 км.

«До сих пор у меня даже мысли не возникало, что с новыми шинами может быть что-то не так. Раз в два-три года приходится покупать то пару, а то и комплект покрышек, но все время, что я за рулем, не догадывалась насчет гарантии. А тут задумалась», — рассказала собеседница ФАН.

Не ясно, что именно могло быть не так, и она, по неведению, не знала, что рискует. Как выяснил ФАН, у автошин могут быть заводские дефекты:

— расслоение резины;

— невозможность балансировки;

— покрышка не уплотняется на диске;

— колесо спускает.

Если все проблемы ограничиваются невозможностью балансировки, то лучше даже не ставить колесо, а сразу приобретенную шину привезти обратно в магазин и заменить. Остальные проблемы могут всплыть в процессе эксплуатации, и просто поменять уже вряд ли выйдет. Особенно по истечении 14 дней, положенных по закону. Скорее всего, магазин назначит экспертизу, чтобы убедиться, что дефект образовался не из-за неправильной эксплуатации. И чем дольше на бракованных колесах ездили, тем сложнее будет это доказать.

Впрочем, у компаний с именем и долгой историей, добиться компенсации или замены вполне реально. При покупке же шин на рынке, да еще без чека — практически невозможно.

Ранее ФАН рассказывал, на что обратить внимание при приемке квартиры с отделкой у застройщика без помощи специалистов.
замена резины покрышки шины заводской брак
Военкоры ФАН