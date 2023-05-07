Покупка резины: ФАН узнал, при каких дефектах автомобильные шины можно заменить по гарантии

Если все проблемы ограничиваются невозможностью балансировки, то лучше даже не ставить колесо, а сразу приобретенную шину привезти обратно в магазин и заменить. Остальные проблемы могут всплыть в процессе эксплуатации, и просто поменять уже вряд ли выйдет. Особенно по истечении 14 дней, положенных по закону. Скорее всего, магазин назначит экспертизу, чтобы убедиться, что дефект образовался не из-за неправильной эксплуатации. И чем дольше на бракованных колесах ездили, тем сложнее будет это доказать.