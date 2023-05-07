Теплоход «Илья Муромец» с 155 людьми на борту сел на мель в акватории Волги в Нижегородской области

Пассажирский теплоход «Илья Муромец» сел на мель недалеко от Галанинского причала в Нижегородской области. Соответствующую информацию предоставила Приволжская транспортная прокуратура.
Согласно полученным сведениям, гавань расположена в населенном пункте Городце. При этом инцидент произошел в воскресенье около 14:00 по московскому времени.
«На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа», — указано в сообщении.
Как стало известно, никто из находящихся на борту людей не пострадал. В настоящее время к теплоходу направляется буксир.
Меж тем губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе. Свое решение он объяснил активным распространением лесных пожаров.