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Теплоход «Илья Муромец» с 155 людьми на борту сел на мель в акватории Волги в Нижегородской области

Происшествия
Теплоход «Илья Муромец» с 155 людьми на борту сел на мель в акватории Волги в Нижегородской области

Пассажирский теплоход «Илья Муромец» сел на мель недалеко от Галанинского причала в Нижегородской области. Соответствующую информацию предоставила Приволжская транспортная прокуратура.

Согласно полученным сведениям, гавань расположена в населенном пункте Городце. При этом инцидент произошел в воскресенье около 14:00 по московскому времени.

«На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа», — указано в сообщении.

Как стало известно, никто из находящихся на борту людей не пострадал. В настоящее время к теплоходу направляется буксир.

Меж тем губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе. Свое решение он объяснил активным распространением лесных пожаров.
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