МВД Сербии призвало граждан сдать незаконное оружие после случаев стрельбы в школах

Граждан Сербии призвали сдать правоохранителям незарегистрированное оружие. С таким обращением выступила представитель МВД республики Биляна Пьянович на фоне случаев шутинга в школах.
По ее словам, при добровольной сдаче вооружения граждан не будут привлекать к ответственности, пишет издание «Профиль». Также правоохранители не станут уточнять информацию о происхождении переданного оружия, добавила Пьянович.
Как отметили авторы статьи, граждане страны могут воспользоваться этим предложением до 8 мая. По словам представителя МВД, для правового обеспечения этого процесса главой ведомства Братиславом Гашичем планируется издание указа «о процедуре легализации».
Ранее издание A42.ru сообщало о стрельбе в школе Братиславы. В результате погибли девять человек, в том числе восемь детей, писали журналисты.