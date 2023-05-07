Турецкие спецслужбы ликвидировали курдского террориста в северной части Ирака

Бейаз связан с РПК уже несколько десятилетий. Он вступил в ряды курдского формирования еще в 1994 году и с тех пор неоднократно обвинялся в причастности к терактам на территории Турции. Так, например, его называют исполнителем атак в Синопе в 2010 и 2011 годах, а также на территории Трабзона в 2012-м.