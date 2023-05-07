Турецкие спецслужбы ликвидировали курдского террориста в северной части Ирака

Целью правоохранителей стал разыскиваемый террорист, причастный к нескольким резонансным нападениям.
Сотрудники турецких спецслужб провели новую трансграничную операцию, направленную на устранение высокопоставленного члена «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной Анкарой террористической группировкой.
Как сообщает Anadolu, целью силовиков стал укрывавшийся на севере Ирака Эйваз Бейаз, действовавший под псевдонимом Зердешт Карадений. Он находился в международном розыске и был успешно ликвидирован.
Бейаз связан с РПК уже несколько десятилетий. Он вступил в ряды курдского формирования еще в 1994 году и с тех пор неоднократно обвинялся в причастности к терактам на территории Турции. Так, например, его называют исполнителем атак в Синопе в 2010 и 2011 годах, а также на территории Трабзона в 2012-м.
Сообщается, что радикал был нейтрализован в районе Духок-Гара сотрудниками Национальной разведывательной службы Турции (MİT).
Анкара не ограничивает себя в проведении антитеррористических атак не только на своей территории, но и за пределами турецкой земли. Как раз накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с новым заявлением по этой теме и обещал увеличить давление на боевиков, базирующихся в Сирии и Ираке.