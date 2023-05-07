ВС России поразили пункт управления 124-й бригады территориальной обороны ВСУ

Российские силы поразили пункт управления 124-й бригады территориальной обороны ВСУ на Херсонском направлении, а также узел связи 81-й аэромобильной бригады украинских боевиков в районе Серебрянки в ДНР. Соответствующие сведения приводит Минобороны РФ.
В министерстве также рассказали о ситуации на Купянском направлении. ВС России нанесли удар и поразили расположенный там склад боеприпасов, которым пользовались боевики «Правого сектора»✱ (запрещенная на территории РФ экстремистская организация).
Вместе с тем, российские военнослужащие уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс Avenger в зоне спецоперации. В Минобороны РФ напомнили, что Пентагон передал Киеву данный вид техники с целью защиты от БПЛА.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация