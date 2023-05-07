Российская команда 9Pandas заняла третье место на турнире по Dota 2

Киберспортивная команда из России 9Pandas заняла третье место на турнире ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2. Общий призовой фонд соревнования составляет 500 тысяч долларов.
Российская команда проиграла нидерландскому коллективу Team Liquid со счетом 1-2. В результате россияне получили за участие 75 тысяч долларов.
Отмечается, что в данном сезоне 9Pandas показала лучший результат среди всех команд из России. Сейчас она находятся на пятой строчке отбора на чемпионат мира по Dota 2 The International.
Ранее киберспортсмен из США Джордан Монтемурро был оштрафован из-за жеста, имитирующего занятие оральным сексом, который он показал во время турнира VCT 2023: Americas League.