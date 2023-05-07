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Президент Чехии Павел предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Политика
Президент Чехии Павел предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел предостерег Киев от поспешного контрнаступления. Его слова приводит издание Sputnik.

Глава государства отметил, что в предстоящем наступлении украинские военные не получат преимущество в виде эффекта неожиданности. По словам Павла, на Украине понимают неготовность ВСУ к наступлению.

Павел указал, что у некоторых стран Запада может возникнуть соблазн подтолкнуть войска Украины к демонстрации результатов. ВСУ не нужно переходить в наступление до полной готовности, констатировал политик.

Президент Чехии уверен, что в случае провала контрнаступления Украина понесет огромный ущерб, а другого шанса в ближайшее время не будет. При этом он указал, что украинская сторона неизбежно столкнется с «ужасными потерями».

Ранее на Западе выразили уверенность, что контрнаступление ВСУ станет «подготовкой почвы» к переговорам с Москвой.
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