Президент Чехии Павел предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел предостерег Киев от поспешного контрнаступления. Его слова приводит издание Sputnik.
Глава государства отметил, что в предстоящем наступлении украинские военные не получат преимущество в виде эффекта неожиданности. По словам Павла, на Украине понимают неготовность ВСУ к наступлению.
Павел указал, что у некоторых стран Запада может возникнуть соблазн подтолкнуть войска Украины к демонстрации результатов. ВСУ не нужно переходить в наступление до полной готовности, констатировал политик.
Президент Чехии уверен, что в случае провала контрнаступления Украина понесет огромный ущерб, а другого шанса в ближайшее время не будет. При этом он указал, что украинская сторона неизбежно столкнется с «ужасными потерями».
Ранее на Западе выразили уверенность, что контрнаступление ВСУ станет «подготовкой почвы» к переговорам с Москвой.