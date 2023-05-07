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Бывшая жена рэпера Гуфа Айза сообщила, что снова начала ходить на свидания

Шоу-бизнес
Бывшая жена рэпера Гуфа Айза сообщила, что снова начала ходить на свидания

Блогер, бизнесвумен и некогда рэп-исполнительница Айза-Лилуна Ай рассказала, что возобновила походы на свидания. Своими ощущениями и эмоциями от этого опыта она поделилась в личном Telegram-канале.

Звезда сообщила, что скоро состоится долгожданная встреча, к которой она готовится.

«Я сейчас снова начала ходить по свиданиям, так волнительно и не всегда комфортно, если честно. Но впереди меня ждет свидание, которое я жду и готовлюсь к нему», – написала Айза.

Известно, что блогер была дважды замужем и имеет двоих детей. Первым супругом стал Алексей Долматов (рэпер Гуф), они прожили в браке с 2008 по 2015 год. В 2010 у пары родился сын Сэм. Во втором замужестве с серфером Дмитрием Анохиным Айза родила еще одного сына — Элвиса. Брак продлился с 2015 по 2020 год. После этого бывшая рэперша состояла в отношениях с певцом Олегом Майами.

Ранее рэпер Гуф заявил о том, что их брак с Юлией Королевой распался.
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