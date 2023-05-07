Бывшая жена рэпера Гуфа Айза сообщила, что снова начала ходить на свидания

Известно, что блогер была дважды замужем и имеет двоих детей. Первым супругом стал Алексей Долматов (рэпер Гуф), они прожили в браке с 2008 по 2015 год. В 2010 у пары родился сын Сэм. Во втором замужестве с серфером Дмитрием Анохиным Айза родила еще одного сына — Элвиса. Брак продлился с 2015 по 2020 год. После этого бывшая рэперша состояла в отношениях с певцом Олегом Майами.