Эффектный гол Головина принес «Монако» победу над «Анже»

Российский футболист Александр Головин, играющий за клуб «Монако», забил шедевральный гол ударом из-за пределов штрафной зоны в ворота «Анже».
На счету Головина этот гол стал восьмым за «Монако» в текущем сезоне французского чемпионата Лига 1. Мяч россиянин забил в конце первого тайма.
По данным статистической службы Opta, Головин забил четвертый мяч дальним ударом в этом сезоне. В этом показателе он делит первое место с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с Камеруном. Встречу планируется организовать до конца нынешнего года.