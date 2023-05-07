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Эффектный гол Головина принес «Монако» победу над «Анже»

Спорт
Эффектный гол Головина принес «Монако» победу над «Анже»

Российский футболист Александр Головин, играющий за клуб «Монако», забил шедевральный гол ударом из-за пределов штрафной зоны в ворота «Анже».

На счету Головина этот гол стал восьмым за «Монако» в текущем сезоне французского чемпионата Лига 1. Мяч россиянин забил в конце первого тайма.

По данным статистической службы Opta, Головин забил четвертый мяч дальним ударом в этом сезоне. В этом показателе он делит первое место с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с Камеруном. Встречу планируется организовать до конца нынешнего года.
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