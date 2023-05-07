Разлив серной кислоты произошел на предприятии «Галополимер» в Кировской области

Разлив серной кислоты с хлором произошел на предприятии «Галополимер» в Кирово-Чепецке Кировской области. Об этом сообщает администрация города.
Инцидент произошел в воскресенье в 10:28 по Москве. При производстве работ по остановке компрессора пролились десять литров серной кислоты, содержащей незначительное количество растворенного хлора.
Разлив был своевременно локализован и устранен. По результатам отбора проб воздуха в трех точках в городе превышений ПДК зафиксировано не было. Угрозы жизни и здоровью людей не наблюдается.
Ранее в Кирово-Чепецке уже происходил выброс хлора. Утром жители почувствовали резкий запах, который появился вблизи одной из автозаправочных станций. Об этом информирует A42.RU.