На сцене в «рабочем режиме»: бард Вадим Егоров поделился, как проводит день рождения

С 1961 года Егоров начал писать стихи, а с 1963 — и музыку к ним. Он с детства играл на фортепиано и окончил музыкальную школу по классу скрипки. При этом удивительно, что главный инструмент бардов, гитару, поэт освоил лишь в 30-летнем возрасте. До 1976 года Егоров аккомпанировал себе на фортепиано, и музыка в его песнях отличается особой мелодичностью и нестандартными переходами.