На сцене в «рабочем режиме»: бард Вадим Егоров поделился, как проводит день рождения

7 мая свой 76-й день рождения празднует известный советский и российский музыкант, поэт, автор-исполнитель Вадим Егоров. Корреспондент ФАН лично поздравил его с 76-летием, а заодно узнал, как он проводит важный праздничный день.
Детство и юные годы
Музыкант и поэт Вадим Егоров родился 7 мая 1947 года в Эберсвальде, но жил всю жизнь в Москве. Детство барда прошло в интеллигентной семье, среди музыки и книг, и во многом нашло отражение в будущих его песнях.
С 1961 года Егоров начал писать стихи, а с 1963 — и музыку к ним. Он с детства играл на фортепиано и окончил музыкальную школу по классу скрипки. При этом удивительно, что главный инструмент бардов, гитару, поэт освоил лишь в 30-летнем возрасте. До 1976 года Егоров аккомпанировал себе на фортепиано, и музыка в его песнях отличается особой мелодичностью и нестандартными переходами.
Музыкальное признание
Творческий багаж музыканта составляют 4 виниловые пластинки, 8 компакт-дисков, а также 7 книг песен и стихов, число которых насчитывает более 400. Барда ценят и любят по всему миру: он неоднократно бывал с концертами в США, Германии, Израиле, Австрии, Австралии, Польше, Болгарии, Великобритании, Греции, Испании, Франции, Швеции, Швейцарии и Нидерландах.
Вадим Егоров подарил миру такие культовые песни, как «Облака», «Я вас люблю, мои дожди», «Друзья уходят», «Карусель», «Патриаршие пруды» и многие другие. Поэт является пятикратным председателем жюри знаменитого Грушинского бардовского фестиваля и других фестивалей и конкурсов авторской песни.
Сегодня Вадим Егоров является обладателем национальной общественной премии в области авторской песни «Благодарность», которую получил за «выдающийся вклад в золотой фонд авторской песни», а также золотой медали «Бард России». В 2022 музыкант стал лауреатом премии имени Евгения Евтушенко «Поэт в России больше, чем поэт».
Несмотря на музыкальное призвание, Егоров не покидал и другого поприща: филолог, дефектолог, кандидат психологических наук, он является автором множества научных трудов. С 1977 года Егоров работал заведующим сектором в Институте дефектологии Академии педагогических наук СССР.
Творческие планы на день рождения
В этом году барду исполнилось 76 лет. Корреспондент ФАН поздравил музыканта с днем рождения, а он, в свою очередь, поделился планами на день.
Музыкант рассказал, как обычно празднует дни рождения, и как проходит его сегодняшний праздник. Бард отметил, что вот уже более 7 лет в день рождения он по традиции выступает с песнями в московском бард-кафе, где дарит счастливые эмоции себе и зрителям.
«Да, это у меня обычное дело для дня рождения, и я его провожу в "рабочем режиме". Я всегда этот день провожу в бард-кафе «Гнездо глухаря», где даю концерт. И я доволен, обычно и слушатели тоже довольны, так что вот такой день. А до этого я дома», — поделился автор-исполнитель.
Вадим Егоров признался, что основную часть праздничного дня проводит дома, в компании жены, и готовится к предстоящему выступлению.
«Такая простая жизнь», — скромно добавил бард.
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