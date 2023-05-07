Послы России и Беларуси встретились с Египетской ассоциацией экспертов в Каире

Каир, 7 мая. Посол России в Каире Георгий Борисенко вместе с коллегой из Беларуси Сергеем Терентьевым посетил Египетскую ассоциацию экспертов Expolink. Об этом сообщает Mkegypt.
В ходе совещания между чиновниками и председателем Expolink Мохамедом Кассемом состоялся содержательный разговор о расширении торговых связей между странами.
Борисенко призвал египетские компании активнее заниматься освоением просторного российского рынка, где появились отличные коммерческие возможности для производителей со всего света после ухода некоторых западных промышленных брендов.
«Каир может предложить не только свою известную и популярную в РФ сельскохозяйственную продукцию, но и отличные изделия из других отраслей», — отметил он.
Подписание соглашения о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом, в состав которого входят Россия и Беларусь, должно способствовать взаимному расширению экспорта. В настоящее время ведется работа над этим двусторонним соглашением, которое находится на продвинутой стадии.
Ранее стало известно, что Каир намеревается перейти на национальные валюты в торговых сделках с РФ, Китаем и Индией для снижения зависимости от доллара. Об этом сообщил министр снабжения АРЕ Али аль-Мосельхи.