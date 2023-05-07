Послы России и Беларуси встретились с Египетской ассоциацией экспертов в Каире

Подписание соглашения о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом, в состав которого входят Россия и Беларусь, должно способствовать взаимному расширению экспорта. В настоящее время ведется работа над этим двусторонним соглашением, которое находится на продвинутой стадии.