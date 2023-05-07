Гимнастка Арина Аверина выиграла в многоборье на этапе Кубка сильнейших в Москве

Художественная гимнастка Арина Аверина одержала победу в многоборье на первом этапе Кубка сильнейших в Москве.
Выступление Авериной судьи оценили в 144,930 баллов. На втором месте оказалась Анна Попова с 144,300 баллами. Тройку сильнейших замкнула сестра победительницы Дина Аверина с 138,050 баллами.
Соревнования проходят в столице с 6 по 8 мая. Этап организован по правилам Международной федерации гимнастики (FIG).
Ранее сообщалось, что российскому гимнасту Артуру Далалояну поступило предложение перейти в сборную Армении. Он отказался от идеи сменить спортивное гражданство на армянское.