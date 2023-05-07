Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гимнастка Арина Аверина выиграла в многоборье на этапе Кубка сильнейших в Москве

Спорт
Гимнастка Арина Аверина выиграла в многоборье на этапе Кубка сильнейших в Москве

Художественная гимнастка Арина Аверина одержала победу в многоборье на первом этапе Кубка сильнейших в Москве.

Выступление Авериной судьи оценили в 144,930 баллов. На втором месте оказалась Анна Попова с 144,300 баллами. Тройку сильнейших замкнула сестра победительницы Дина Аверина с 138,050 баллами.

Соревнования проходят в столице с 6 по 8 мая. Этап организован по правилам Международной федерации гимнастики (FIG).

Ранее сообщалось, что российскому гимнасту Артуру Далалояну поступило предложение перейти в сборную Армении. Он отказался от идеи сменить спортивное гражданство на армянское.
художественная гимнастика кубок сильнейших арина аверина гимнастика москва
Военкоры ФАН