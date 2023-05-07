В Петербурге эвакуировали жилой дом после сообщения о СВУ в подвале

В Санкт-Петербурге эвакуировали жильцов дома после сообщения об обнаружении самодельного взрывного устройства (СВУ) в подвале. Подозрительный предмет был прикреплен к трубе с горечей водой, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации канала, сотрудник аварийной службы наткнулся на пластиковую коробку с антенной и батарейкой, когда проводил работы в подвале здания на улице Добровольцев.
Прибыв на место происшествия, омоновцы со специально обученной собакой установили, что взрывчатых веществ внутри находки нет. Всем жителям разрешили вернуться в квартиры.
Предварительно, это был муляж, более точно станет известно после экспертизы. В настоящий момент выясняется, как устройство могло оказаться в подвале, который был закрыт на замок, а следов взлома обнаружено не было.
Ранее анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в Третьяковскую галерею, посетителей эвакуировали.