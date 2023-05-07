Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Советник главы Крыма Крючков показал фото посаженного РЭБ украинского беспилотника

Общество
Советник главы Крыма Крючков показал фото посаженного РЭБ украинского беспилотника

Советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал в Teleram-канале фотографии одного из беспилотников, атаковавших полуостров ночью.

Согласно снимку, речь идет о модели Mugin-5 Pro. Китайский беспилотник способен нести полезную нагрузку весом до 25 килограммов. В полете он может находиться семь часов.

Крючков указал, что беспилотник был посажен системами радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что полуостров находится под надежной защитой.

Дроны этой модели доступны для продажи по цене до 15 тысяч долларов на китайских маркетплейсах.

Всего ночью над Черным морем система ПВО обнаружила 22 ударных беспилотника ВСУ. В Минобороны России сообщили, что все аппараты были уничтожены.
крым украинский беспилотник олег крючков
Военкоры ФАН