Евросоюз может спровоцировать конфликт со всем миром, если одобрит новый пакет санкций против России. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Политик подчеркнул, что 11-й пакет санкций предусматривает введение ограничений против третьих стран, не входящих в Евросоюз. Новые рестрикции будут накладываться на государства, которые не ввели санкции против России.
«Своим будущим «11-м пакетом антироссийских санкций» ЕС хочет отыграться на не входящих в Евросоюз странах, которые не вводят ограничений в отношении России… То есть ЕС хочет, чтобы мы воевали со всем миром!», — заявил политик.
Ранее Филиппо указал на причастность администрации США к атаке украинского беспилотника на Кремль. Он также добавил, что часть радикально настроенных американских властей желают начала новой мировой войны, пишет Национальная Служба Новостей.