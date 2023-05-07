Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Французский политик Филиппо предупредил ЕС о возможном конфликте из-за новых санкций против России

Политика
Французский политик Филиппо предупредил ЕС о возможном конфликте из-за новых санкций против России

Евросоюз может спровоцировать конфликт со всем миром, если одобрит новый пакет санкций против России. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик подчеркнул, что 11-й пакет санкций предусматривает введение ограничений против третьих стран, не входящих в Евросоюз. Новые рестрикции будут накладываться на государства, которые не ввели санкции против России.

«Своим будущим «11-м пакетом антироссийских санкций» ЕС хочет отыграться на не входящих в Евросоюз странах, которые не вводят ограничений в отношении России… То есть ЕС хочет, чтобы мы воевали со всем миром!», — заявил политик.

Ранее Филиппо указал на причастность администрации США к атаке украинского беспилотника на Кремль. Он также добавил, что часть радикально настроенных американских властей желают начала новой мировой войны, пишет Национальная Служба Новостей.
евросоюз санкции против росси флориан филиппо франция
Военкоры ФАН