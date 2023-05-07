В Белгородской области женщина получила ранение при обстреле со стороны ВСУ

Женщина получила серьезные ранения в связи с недавним обстрелом со стороны ВСУ села Муром в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что ВСУ наносили удар по центру населенного пункта. В результате женщина получила серьезные ранения ног.
«По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей», — написал Гладков.
Потерпевшая была доставлена в городскую больницу N2. Сейчас женщина находится на операции из-за множественных осколочных ранений.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино. В результате один частный дом получил серьезные повреждения.