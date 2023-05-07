Экс-премьер Италии Берлускони заявил о потере Европой влияния в мире

В своем видеообращении из клиники «Сан-Раффаэле» политик отметил неспособность Италии противостоять гипотетической попытке Китая захватить страну. В этом случае жителям республики останется только изучать китайский, заявил Берлускони. В такой же ситуации находятся многие страны ЕС, уверен политик.