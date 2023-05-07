Экс-премьер Италии Берлускони заявил о потере Европой влияния в мире

Европейские страны больше не являются заметной политической силой в мире, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
В своем видеообращении из клиники «Сан-Раффаэле» политик отметил неспособность Италии противостоять гипотетической попытке Китая захватить страну. В этом случае жителям республики останется только изучать китайский, заявил Берлускони. В такой же ситуации находятся многие страны ЕС, уверен политик.
По его словам, Европа должна объединиться для усиления своего оборонного потенциала. Участники союза должны создать единую систему взаимодействия между армиями, а также увеличить военные расходы и численность вооруженных сил, подчеркнул экс-премьер.
Ранее армия Польши начала масштабные учения «Анаконда» совместно со шведскими и американскими военными.