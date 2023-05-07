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Погранслужба Польши сообщила о перехвате российским Су-35 ее самолета над Черным море

Армия
Погранслужба Польши сообщила о перехвате российским Су-35 ее самолета над Черным море

Российский истребитель Су-35 в пятницу «опасно» приблизился к самолету Пограничной стражи Польши над Черным морем. Об этом сообщает Sputnik, ссылаясь на польских пограничников.

Инцидент произошел в пятницу во время патрулирования польской Пограничной стражи. Двухмоторный самолет Turbolet L-410 пролетел над Черным морем в ходе маневров Frontex под командованием Румынии.

Утверждается, что российский Су-35 без какого-либо радиоконтакта влетел в оперативную зону и совершил «агрессивные и опасные маневры», Речь идет о трех подходах к польскому самолету без соблюдения безопасной дистанции.

Пограничники утверждают, что в результате возникла большая турбулентность в польском самолете. Экипаж из пяти офицеров утратил управление. Позже они смогли благополучно сесть.

Ранее истребитель Су-35 ВКС России уничтожил украинский самолет.
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